Самара, , 15:06 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров вышел с инициативой о внесении изменений в бюджет региона с учетом поступления значительной суммы средств из федерального бюджета и Пенсионного фонда России. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в 2022 году законопроектом, который поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу, в региональном бюджете предлагается учесть 23 млрд 975 млн рублей.

Глава региона предложил направить поступившие средства и ранее зарезервированные в региональном бюджете средства на повышение уровня зарплаты работников образования, здравоохранения, социального обслуживания населения. На эти цели предусматривается 2,6 млрд рублей. Помимо этого, свыше 1,7 млрд рублей в 2022 году планируют выделить на реализацию мероприятий, направленных на уменьшение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения.

Сообщается, что свыше 692 млн рублей предлагается направить на улучшение жилищных условий некоторых категорий граждан (речь идет о дополнительных средствах на переселение граждан из аварийного жилфонда и на обеспечение жильем детей-сирот).

Отмечается, что 111,4 млн рублей предлагается направить в 2022 году на проектирование и возведение объектов здравоохранения, в 2023 году — свыше 170 млн рублей. Так, денежные средства предусмотрены на продолжение строительства нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре, на проектирование и строительство детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы, возведение инфекционного корпуса в Сызранской городской больнице №2.

Сообщается, что кроме этого, 92,3 млн рублей в 2022 году намерены направить на оснащение мебелью вновь построенных, реконструированных и отремонтированных объектов здравоохранения.

Отмечается, что еще 890 млн рублей в текущем году намерены направить на проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования. 1 млрд 291 млн рублей в 2022 году направят на модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры региона, уменьшение доли загрязненных сточных вод (в 2023 году — 83,4 млн рублей).

Сообщается, что еще около 120 млн рублей намерены направить на строительство набережной в Автозаводском районе Тольятти. На проектирование и возведение спортивных объектов в Самарской области в 2022 году дополнительно направят 231 млн рублей на проектирование и возведение спортивных объектов в регионе (в 2023 году — 287 млн рублей). На развитие инфраструктуры дорожного хозяйства дополнительно направят 20 млрд 938 млн рублей, в том числе 19,5 млрд — на строительство мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти».

«Несмотря на экономические сложности, вызванные несправедливыми и беспрецедентными по своему масштабу санкциями со стороны Запада, мы продолжаем наращивать доходную часть бюджета и четко соблюдаем наши обязательства перед жителями региона. Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, невыполнимых задач для нас нет», — приводит пресс-служба слова Азарова.