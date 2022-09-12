Салехард, , 15:01 — REGNUM На Ямале подключили к отоплению 98% жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Отопительный сезон Admobninsk.ru

Отопительный сезон в ЯНАО стартовал 1 сентября. В первую очередь тепло поступило в детские сады, школы и другие социальные объекты. Если отопление в домах не появилось, то за разъяснениями необходимо обращаться в управляющие компании.

«Во всех муниципалитетах Ямала работают горячие линии. Управляющие организации обязаны оперативно реагировать на обращения ямальцев», — сообщила заместитель директора департамента Госжилнадзора ЯНАО Ирина Иконникова.

Отмечается, что муниципалитетам разрешено самим устанавливать сроки подключения жилья к теплу, но не позднее пятидневного срока, при котором средняя температура воздуха на улице держится ниже восьми градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон на Ямале в 2021 году стартовал также 1 сентября.

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