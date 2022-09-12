Донецк, 12 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 сентября в представительстве ДНР в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:40 (совпадает с мск) — н. п. Сухая Балка — н. п. Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 сентября киевские боевики обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике.

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