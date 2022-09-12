Москва, , 15:00 — REGNUM Тот курс рубля, который установился в настоящее время, не является адекватным и вредит российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Текущий курс рубля действительно не является адекватным и экономике больше вредит. Он искусственный, во многом из-за ограничений, наложенных ЦБ в части оборота валюты на организованном рынке и банковских счетах, — сказал Ковригин. — Адекватным для российской экономики является курс 70-75 рублей за доллар. Поэтому власти будут его аккуратно опускать. В данном случае два направления работы: постепенное снижение ключевой ставки, что будет оказывать девальвирующее воздействие на рубль, и постепенное снятие ограничений оборота валюты, а также иностранных ценных бумаг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил, что у ЦБ РФ сейчас одна цель — ослабить рубль для облегчения пополнения бюджета.

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