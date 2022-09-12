Москва, 12 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Тот курс рубля, который установился в настоящее время, не является адекватным и вредит российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ИА REGNUM Рубль

«Текущий курс рубля действительно не является адекватным и экономике больше вредит. Он искусственный, во многом из-за ограничений, наложенных ЦБ в части оборота валюты на организованном рынке и банковских счетах, — сказал Ковригин. — Адекватным для российской экономики является курс 70-75 рублей за доллар. Поэтому власти будут его аккуратно опускать. В данном случае два направления работы: постепенное снижение ключевой ставки, что будет оказывать девальвирующее воздействие на рубль, и постепенное снятие ограничений оборота валюты, а также иностранных ценных бумаг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил, что у ЦБ РФ сейчас одна цель — ослабить рубль для облегчения пополнения бюджета.