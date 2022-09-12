Кабул, , 15:00 — REGNUM Глава Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматиар заявил, что ситуация в Афганистане такова, что формирование инклюзивного правительства практически невозможно, и это вообще не решение. Об этом сообщает Ariana News.

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Напомним, что Гульбеддин Хекматиар был одним из главных лидеров моджахедов в 80–90-е годы ХХ века и дважды премьер-министром Афганистана до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в 1996 году. После вторжения США в Афганистан, на первом этапе ИПА поддерживала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), затем достигла соглашения с правительством Ашрафа Гани.

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Хекматиар сказал, что формирование инклюзивного правительства в Афганистане вовсе не является решением.

«Ситуация в Афганистане такова, что практически невозможно сформировать всеобъемлющее правительство, и это вообще не выход. Коалиционные правительства всегда терпели неудачу и совершенно не практичны в условиях Афганистана», — пояснил он.

По его словам, даже если половину постов в правительстве отдать тем, кто бежал из Афганистана вместе с американцами, они всё равно не вернутся в страну.

Это заявление прозвучало на фоне того, что формирование инклюзивного правительства в Афганистане является одним из условий признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).