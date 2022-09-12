Симферополь, , 15:00 — REGNUM Участники и организаторы публичных мероприятий, на которых звучат националистические лозунги и исполняются песни соответствующего содержания, должны быть привлечены к ответственности. Об этом написал в телеграм-канале 12 сентября глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», — написал глава Крыма.

Он подчеркнул, что такие действия являются предательством по отношению к своей стране и тем, кто сегодня защищает её ценой своей жизни. Тем же, что поддерживает нацистский режим, «рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят».

Судя по всему, комментарий относится к появившемуся в соцсетях видеоролику, по некоторым данным, снятому в Бахчисарае во время празднования свадьбы. Гости подпевают и весело отплясывают под песню, являющуюся гимном националистической УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).