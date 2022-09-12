Аксёнов призвал поклонников нацистского киевского режима покинуть Россию
Симферополь, 12 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Участники и организаторы публичных мероприятий, на которых звучат националистические лозунги и исполняются песни соответствующего содержания, должны быть привлечены к ответственности. Об этом написал в телеграм-канале 12 сентября глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он подчеркнул, что такие действия являются предательством по отношению к своей стране и тем, кто сегодня защищает её ценой своей жизни. Тем же, что поддерживает нацистский режим, «рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят».
Судя по всему, комментарий относится к появившемуся в соцсетях видеоролику, по некоторым данным, снятому в Бахчисарае во время празднования свадьбы. Гости подпевают и весело отплясывают под песню, являющуюся гимном националистической УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).