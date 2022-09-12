Москва, 12 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Ситуация с ценой на сахар в 2022 году, характеризующаяся ростом цен в весенний период по причине ажиотажного спроса, не выровнялась и к осени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявила профессор департамента общественных финансов финансовый университет при правительстве РФ Юлия Тюрина.

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«Возобновившийся к осени рост цен на сахар обусловлен разными причинами, — сказал Тюрина. — Во-первых, ежегодным повышенным спросом на данный вид товара в период заготовок, консервации на зиму после получения домохозяйствами хорошего урожая плодово-овощных культур на садовых и дачных участках, чему способствовали благоприятные погодные и климатические условия. Помимо этого, повышенный спрос был обусловлен наценкой торговых сетей и ограничением выдачи в одни руки».

Во-вторых, как пояснила Тюрина, сказалась общемировая тенденция роста цен на сырец для изготовления сахара, повышение цен на удобрения, удорожание выращивания сахарной свеклы ввиду роста себестоимости горюче-смазочных материалов, самой техники, используемой для выращивания, обработки, хранения сырья.

«В-третьих, сыграл свою роль рост логистических и транспортных расходов на доставку продукции внутри страны и особенно на экспорт», — подытожила Тюрина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 в РФ цены на сахар повысились на 2,4%.