Красногорск, 12 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Полный эффект от запуска трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань жители Подмосковья почувствуют в 2023 году. Об этом 12 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Mintrans.gov.ru Строительство трассы M-12

По его словам, в 2023 году на автодороге будут запущены три развязки, что позволит разгрузить Горьковскую трассу и повысят доступность территорий.

«На прошлой неделе досрочно была сдана первая часть трассы на участке от ЦКАД до Орехово-Зуева. Наибольший эффект все мы почувствуем в 2023 году, когда трасса на территории 77 км от МКАД до границы Московской области будет функционировать в полном объеме», — сказал Воробьев.