Москва, , 14:57 — REGNUM У Центрального банка РФ сейчас одна цель — ослабить рубль для облегчения пополнения бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы Банка России о скором снижении курса рубля на 10 рублей.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прогноз по курсу рубля к доллару, конечно, вещь на сегодня регулируемая. ЦБ даже с Минфином нашел варианты ослабления рубля. Это заявленное бюджетное правило. Но через скупку юаня. Хотя потом заявил, «что это не точно…». Мы всё понимаем, что сильный рубль плох для экономики России, которая находится в мобилизационном состоянии. Поэтому сейчас все ждут, когда же это новое правило заработает и ЦБ (сам или через разные структуры) начнет скупать «дружественные валюты» — юани, дирхамы, рупии и т.д., — сказал Головченко. — Цель одна сейчас — ослабить рубль для облегчения пополнения бюджета. А так же для роста прибыльности в рублях для наших экспортеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доллар дешевеет к рублю четвертую сессию подряд.

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