Вулвергемптон, Великобритания, 12 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Испанский нападающий, бывший футболист «Челси» и «Атлетико» Диего Коста стал игроком английского «Вулверхэмптона». Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба клуба.

Carlos Delgado Диего Коста

Отмечается, что Коста перешел в «Вулверхэмптон» на правах свободного агента. Контракт с 33‑летним футболистом рассчитан до конца сезона 2022/23.

Напомним, Коста выступал за «Атлетико» в 2010-2014 и 2018–2020 годах. ЗА «Челси» он играл с 2014 по 2017 год. Он по два раза выиграл чемпионат Испании и чемпионат Англии.

Последним его клубом был бразильский «Атлетико Минейро», за который он выступал в 2021 года. В составе команды он стал чемпионом Бразилии.