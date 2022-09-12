Вашингтон, , 14:55 — REGNUM На сегодняшний день США потеряли статус реальной сверхдержавы и прерватились в живое воплощение романа-антиутопии британского писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Такое мнение 12 сентября высказал обозреватель Род Дреер в своей статье для журнала The American Conservative.

«Дивный новый мир» Олдоса Хаксли Bernard Goldbach

Как отмечает автор публикации, он впервые увидел первые признаки необратимых изменений в сущности Соединённых Штатов ещё в первую годовщину террористических атак на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые произошли 11 сентября 2001 года.

«В тот момент Америка казалась сильнее, чем когда-либо. Мы были единственной сверхдержавой в мире. И мы были едины как народ, как не были со времен Второй мировой войны. Да, мы явно шли к войне в Ираке (она начнется через полгода), но было немыслимо, чтобы эта грядущая война не пошла по нашим правилам. Мы были такими могущественными — и мы были морально правы! Ну, или я так думал», — написал он в своей статье.

Также Дреер указал, что последовавшие за этим война в Ираке, экономический кризис 2008 года и внутренний политический кризис в США заставили его пересмотреть свою позицию в этом вопросе.

При этом обозреватель добавил, что теперь в мире и в том числе — в странах Восточной Европы, Соединённые Штаты больше не считают символом надежды на будущее, а воспринимают в качестве культурного империалиста, который распространяет чуждые другим государствам идеи.

«Мы стали Вавилоном. Если СССР казался Империей Зла в оруэлловском смысле романа «1984», то кто мы? Мы стали хакслианской версией книги «О дивный новый мир». Тоталитарная антиутопия бесчеловечных удовольствий, порнографии и наркотиков», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября обозреватель Кенин М. Спивак в статье для National Review написал. что администрация американского президента Джо Байдена развернула массированную кампанию цензуры против своих политических противников в социальных сетях и на других площадках