Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Обещание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он помилует участников погрома, учиненного 6 января 2021 года в здании Капитолия в Вашингтоне, вызвало критику членов Республиканской партии, сообщает The Hill.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Сенатор- республиканец Линдси Грэм, один из ближайших союзников Трампа, заявил, что помилование участников событий 6 января — «плохая идея».

«Помилование дается людям, которые признают проступок, реабилитируются. Его нельзя использовать для других целей», — сказал он.

С Грэмом согласились и другие сенаторы-республиканцы.

«Я не думаю, что потенциальные кандидаты должны обещать помилование», — сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер, который зарекомендовал себя как надежный союзник Трампа. — Для меня это несколько проблематично с моральной и этической точек зрения — вроде как обещать другие подарки конкретным людям.