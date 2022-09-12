Барнаул, 12 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. «Единая Россия» одержала уверенную победу на муниципальных выборах в Алтайском крае, пишет 12 сентября телеграм-канал алтайских единороссов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Мы не проиграли ни один район, ни один город. У нас везде большинство, причем подавляющее», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии Александр Романенко.

По его словам, сразу в нескольких муниципалитетах партийцам достались 100% мандатов депутатов. Это Алейский, Родинский и Суетский районы.

«В 144 сельских поселениях состоялись выборы глав муниципальных образований, 115 мандатов взяла «Единая Россия», оставшиеся 29 — самовыдвиженцы, не представители каких-либо других партий», — отметил Александр Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, средняя явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления на территории Алтайского края составила всего 21,42%, проголосовало 348 570 избирателей.

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