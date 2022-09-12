Оттава, , 14:52 — REGNUM Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о старте съёмок четвёртого фильма франшизы «Аватар». Об этом пишет портал Collider.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

Постановщик не стал раскрывать сроки проведения съёмок, однако отметил, что выход ленты состоится не ранее 2026 года. Кэмерон также заверил, что «Аватар 2» в настоящий момент находится на стадии постпродакшена, поэтому, вероятнее всего, фильм выйдет без задержек.

Напомним, премьера сиквела «Аватара» запланирована на 14 декабря 2022 года. События картины развернутся спустя 10 лет после первой части.

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