Москва, , 14:52 — REGNUM Открытость внешнего мира в предыдущие допандемийные годы приучила российских граждан к активным путешествиям, в том числе, зарубежным. Изменившиеся условия внешней политики не погасили эту тягу, о чем свидетельствует развитие внутреннего туризма, заявила корреспонденту ИА REGNUM Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Туристы Сергей Вакорин © ИА REGNUM

«Эти обстоятельства ставят большие задачи перед развитием туристической отрасли и обслуживающих ее отраслей. Удивляют, в том числе и зарубежных исследователей, и одновременно радуют нас изменившиеся направления путешествий.

Остаются популярными столичные города, курорты черноморского побережья и другие, популярные в прошлом, места отдыха и путешествий. Но каков всплеск интереса российских граждан к столь экзотическим направлениям таким как города Крайнего Севера, Карелия, Дальний Восток, Камчатка. Например, в Карелии в этом году побывали более 150 тысяч туристов.

Не отстают и так называемые малые города. Путешественники оценили развитие в них туристической инфраструктуры, изменившийся облик городов, оригинальные туристические программы. Что же способствовало такой переориентации?

Среди множества факторов нельзя не выделить наличие поощряющих программ в виде кэшбека, стабильность национальной валюты, внутренней транспортной системы, уровня доходов, возросший патриотический и исторический интерес к достопримечательностям родной страны и ее природным богатствам», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в условиях санкций заменили поездки за границу путешествиями по собственной стране. Количество внутренних бронирований резко выросло, писало американское издание The Christian Science Monitor.

Читайте также: В США удивлены развитием внутреннего туризма в России