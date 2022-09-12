Вена, , 15:02 — REGNUM Консультации по вопросу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности проводятся с Россией и киевским режимом. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 12 сентября в ходе пресс-конференции в рамках сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что несколько дней назад предложил срочно установить вокруг ЗАЭС охранную зону. Консультации по этой теме ведутся с обеими сторонами, одна из которых, разумеется, Киев.

«И также с Россией, неотъемлемым партнёром по переговорам, так как они контролируют объект», — сказал Гросси.

МАГАТЭ, добавил он, видит у обеих сторон признаки заинтересованности в создании охранной зоны. Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, они угрожают реакторам и помещениям, где хранится отработанное ядерное топливо.

Гросси заявил, что идти следует по простому пути. Защитная зона должна быть образована в результате соглашения между Москвой и Киевом.

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