Сеул, , 14:52 — REGNUM В случае возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса экономическая прибыль Южной Кореи в пять раз превысит показатель КНДР. Об сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института национальной стратегии безопасности (INSS).

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, за пять лет работы комплекса Северная Корея может получить 4,58 трлн вон (~$3,3 млрд), а Южная Корея — 22,26 трлн вон (~$17 млрд).

Несмотря на то, что предполагаемая прибыль Пхеньяна значительно меньше, чем у Сеула, «нематериальные выгоды», подразумевающие под собой южнокорейские технологии и опыт, будут весьма существенными для КНДР.

Напомним, что индустриальный комплекс в северокорейском городе Кэсон, провозглашённый символом межкорейского примирения, был закрыт в феврале 2016 года из-за ядерных и ракетных провокаций КНДР. Попытки возобновить его работу оказались безуспешными.