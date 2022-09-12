Сеул, 12 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В случае возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса экономическая прибыль Южной Кореи в пять раз превысит показатель КНДР. Об сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института национальной стратегии безопасности (INSS).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

Согласно опубликованным данным, за пять лет работы комплекса Северная Корея может получить 4,58 трлн вон (~$3,3 млрд), а Южная Корея — 22,26 трлн вон (~$17 млрд).

Несмотря на то, что предполагаемая прибыль Пхеньяна значительно меньше, чем у Сеула, «нематериальные выгоды», подразумевающие под собой южнокорейские технологии и опыт, будут весьма существенными для КНДР.

Напомним, что индустриальный комплекс в северокорейском городе Кэсон, провозглашённый символом межкорейского примирения, был закрыт в феврале 2016 года из-за ядерных и ракетных провокаций КНДР. Попытки возобновить его работу оказались безуспешными.