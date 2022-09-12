Тбилиси, 12 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Нет повода для беспокойства из-за большого потока российских граждан, приезжающих в Грузию. Об этом заявил на брифинге глав Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут. Русофобия

«Российские туристы приезжали и в 2018-м, и в 2019-м. В 2019 году в отчетный период въехавших было ровно в два раза больше, и не происходило ни диверсий, ни террористических актов», — сказал Лилуашвили.

Он отметил, что правоохранители контролируют поток и стараются сделать так, чтобы нежелательные лица не въезжали в Грузию. Глава СГБ призвал жителей республики сохранять спокойствие.

Лилуашвили добавил, что при желании отправить агентов в Грузию не нужен большой поток туристов. Он также не верит в том, чтобы в страну пытались внедрить тысячи агентов.

Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий СМИ нагнетают обстановку, заявляя о слишком большом количестве граждан РФ, приехавших в республику. Оппозиционеры призывают власти ввести ограничения для гостей из России. В правительстве на это отвечают отказом и указывают на «небывалый рост» экономики Грузии. Кроме того, сравнение с 2021 годом называется некорректным, так как в то время действовали карантинные ограничения.