Донецк, 12 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 12 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:50 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 сентября киевские боевики обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике.

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