Чебоксары, 12 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В столице Чувашии в июле–августе существенно подешевели овощи и начали работать ярмарки. Сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин отмечает, что на ярмарках фермеры освобождены от арендной платы, благодаря этому сложились «максимально низкие цены» на продукцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар по итогам городской планёрки.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

Начальник управления по развитию потребительского рынка Марина Павлова проинформировала, что за июль–август значительно снизились цены на овощи. Более всего подешевела капуста — на 51%. Также существенно уменьшилась стоимость моркови (-36%), картофеля (-34%), консервов (-30%), яблок (-24%) и лука (-20%). Подешевели мука, сливочное масло и сахар. По данным властей, в целом в Чебоксарах цены на овощи снизились на 35%.

В мэрии поясняют, что еженедельно рабочие группы собирают данные по 31 наименованию товаров в 11 магазинах города. Результаты мониторинга для проведения анализа направляются в минэкономразвития, УФАС и прокуратуру Чебоксары. Кроме того, в мэрии работает «горячая линия», куда жители могут сообщить о завышенных ценах в магазинах (8352) 23-50-55; 23-50-54).

Помимо этого, в Чебоксарах заработали площадки для воскресных ярмарок «Дары осени»: перед универмагом «Шупашкар», у торговых комплексов «Северная» и «Николаевский», а также организованы фермерские торговые ряды по улице Эльгера. В мэрии напоминают, что по выходным здесь можно приобрести колбасы, хлебобулочные изделия, рыбу, сыры, сливочное и подсолнечное масло, овощи, консервированную продукцию, чай на развес, мёд, молочную и мясную продукцию, а также семенной картофель, рассаду, саженцы.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил усилить работу по привлечению жителей на ярмарки.

«Местные товаропроизводители, представляющие продукцию, освобождены от арендной платы. Благодаря этому на товары крестьянско-фермерских хозяйств сложились максимально низкие цены. Для пенсионеров и льготных категорий граждан мы организовали бесплатную доставку и помощь волонтёров», — сообщил Денис Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM , ярмарки «Дары осени» будут работать по выходным дням по 2 октября.