В Чебоксарах цены на овощи снизились на 35%
Чебоксары, 12 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В столице Чувашии в июле–августе существенно подешевели овощи и начали работать ярмарки. Сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин отмечает, что на ярмарках фермеры освобождены от арендной платы, благодаря этому сложились «максимально низкие цены» на продукцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар по итогам городской планёрки.
Начальник управления по развитию потребительского рынка Марина Павлова проинформировала, что за июль–август значительно снизились цены на овощи. Более всего подешевела капуста — на 51%. Также существенно уменьшилась стоимость моркови (-36%), картофеля (-34%), консервов (-30%), яблок (-24%) и лука (-20%). Подешевели мука, сливочное масло и сахар. По данным властей, в целом в Чебоксарах цены на овощи снизились на 35%.
В мэрии поясняют, что еженедельно рабочие группы собирают данные по 31 наименованию товаров в 11 магазинах города. Результаты мониторинга для проведения анализа направляются в минэкономразвития, УФАС и прокуратуру Чебоксары. Кроме того, в мэрии работает «горячая линия», куда жители могут сообщить о завышенных ценах в магазинах (8352) 23-50-55; 23-50-54).
Помимо этого, в Чебоксарах заработали площадки для воскресных ярмарок «Дары осени»: перед универмагом «Шупашкар», у торговых комплексов «Северная» и «Николаевский», а также организованы фермерские торговые ряды по улице Эльгера. В мэрии напоминают, что по выходным здесь можно приобрести колбасы, хлебобулочные изделия, рыбу, сыры, сливочное и подсолнечное масло, овощи, консервированную продукцию, чай на развес, мёд, молочную и мясную продукцию, а также семенной картофель, рассаду, саженцы.
Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил усилить работу по привлечению жителей на ярмарки.
Как сообщало ИА REGNUM , ярмарки «Дары осени» будут работать по выходным дням по 2 октября.