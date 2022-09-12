12 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили перебои с подачей электроэнергии на территории бывшей УССР.

Артур Савин, , 16:35 — REGNUM Сильные перебои с электроэнергией в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844

Ночь с 11 на 12 сентября стала для огромного числа жителей бывшей УССР по-настоящему тёмной. Крупнейшие города оказались отключены от электроэнергии. Где-то коммунальным службам уже удалось восстановить подачу энергии, но на большей части аварийных участков этого им не осуществить ещё очень долго.

Средства массовой информации киевского неонацистского режима заполонили кадры с пылающими электростанциями и другой инфраструктурой, ответственной за энергоподачу. Кроме того, аварийная ситуация привела к частичной остановке железнодорожного сообщения, выводу из строя общественного электротранспорта в Полтаве и даже послужила причиной остановки работы метрополитена в Харькове.

Главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский не стал скрывать очевидного, но признал лишь то, что отключению электроэнергии подверглись Харьковская и Донецкая области, а также частично Сумская, Днепропетровская и Запорожская. Тем не менее локальный «блэкаут» прокатился практически по всей территории бывшей УССР.

«И это всё ещё пока «ничего не начинали». Бандеровцам совет — задуматься», — пишет Владислав А.

Многие пользователи смогли подтвердить, что на территории бывшей УССР действительно что-то произошло, потому что из комментариев пропали завсегдатаи из числа нацистских ботов, пытающихся кормить других пользователей откровенными фейками и наводить панику среди российских граждан.

«А я-то думаю, чего это «совестливых русских» так поубавилось в комментариях, как и стыдливых, тех, кому стыдно за Россию. Нацистские ботофермы, очевидно, отрубило. Сдуло прям за час весь этот мусор. Батарейки сели», — написала Ольга Ф.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что электростанции киевского режима были подвергнуты сознательным атакам со стороны Вооружённых сил РФ.

«Шокирующая причина взрывов и катастроф на энергообъектах [бывш. УССР]: сообщают, что взрываются казармы ВСУ, расположенные прямо на энергостанциях. Похоже, что боевики нарушают технику безопасности — курят в неположенном месте у боеприпасов, а также совершают самообстрелы», — издевается Rurik V.

Часть людей полагает, что нацисты не гнушались бомбить атомную электростанцию, поэтому любой, кто собирается лить слёзы по поводу отключения электричества на территории бывшей УССР, должен помнить, что это очень сдержанная месть.

«Мы в свою очередь отключили шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции, чтобы из-за киевского обстрела не было атомной катастрофы. Всё ради людей, в том числе для всей Европы. Пусть теперь знают, к чему приводит терроризм. Посидят в темноте, подумают», — отметил Димка Н.

«Россия, может быть, и хотела бы отключить там вообще всё, но тогда пострадают простые граждане, а их Россия не обижает», — отметила Екатерина Л.

Нашлись и те, кто отмечает, что Россия уже давно должна была бы вывести стратегическую инфраструктуру противника, но почему-то военное командование озаботилось этим только сейчас.

«Такие удары — это, конечно же, правильно, но совсем недостаточно, чтобы хоть как-то переломить негативный тренд спецоперации. Россия ждёт наступления, жители бывшей УССР ждут скорейшего освобождения», — указывает Антон Ф.

Напомним, 11 сентября бандеровские средства массовой информации сообщили о том, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях произошло массовое отключение электроэнергии.