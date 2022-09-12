Абакан, , 14:43 — REGNUM Уголовное дело по факту повреждения памятника археологии возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия республики.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

В конце августа 2022 года в Госохранинспекцию поступило сообщение об обнаружении вандальных надписей на объекте культурного наследия «Ошкольская писаница». Специалисты ведомства установили, что на плоскостях скального выхода, на котором расположен объект культурного наследия, в разное время, в том числе в этом году, были выцарапаны надписи.

Информация о повреждении памятника была задокументирована и передана в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты ОНФ в Алтайском крае пытаются пресечь незаконную деятельность золотодобытчиков. Они выяснили, что злоумышленники намеренно уничтожили краснокнижные растения, чтобы не потерять лицензию.

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