* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:43 — REGNUM Власти правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются изменить маршрут ввоза товаров из Пакистана, который всегда сопровождался проблемами, на использование железнодорожных путей Средней Азии.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», представители палаты промышленности и горной промышленности Афганистана всегда сообщали средствам массовой информации, что товары Афганистана неделями ожидают отправки в порту Карачи, и если маршрут ввоза товаров изменится, многие из проблем страны будут решены.

Сахи Ахмад Пейман, депутат промышленной палаты Афганистана, сказал о влиянии изменения маршрута на снижение затрат: »Благодаря этой мере произойдёт значительное снижение затрат на транспортировку коммерческих и промышленных грузов, а также наше сырьё. В настоящее время в порту Карачи из-за загруженности этого маршрута оформление и транзит занимают много времени, и это влияет на наших потребителей на внутреннем рынке».

Товары поступают в Афганистан из Китая через порт Карачи в Пакистане, что, по данным торгово-инвестиционной палаты правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обходится очень дорого.

Хан Джан Алкозай, член совета торгово-инвестиционной палаты Афганистана, заявил, что если маршрут ввоза товаров будет изменён, это окажет положительное действие на экспорт и импорт Афганистана и снижение стоимости товаров.

Афганистан пытается ввозить товары по железным дорогам через пограничные пункты Хайратон (Узбекистан), Акина и Торгунди (Туркмения), также продолжаются усилия по максимальному задействованию железной дороги Хаф — Герат из Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в связи с единовременным повышением пакистанского налогового тарифа сотни грузовиков со свежими фруктами из Афганистана несколько дней простояли на границе.