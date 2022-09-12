* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Власти правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются изменить маршрут ввоза товаров из Пакистана, который всегда сопровождался проблемами, на использование железнодорожных путей Средней Азии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», представители палаты промышленности и горной промышленности Афганистана всегда сообщали средствам массовой информации, что товары Афганистана неделями ожидают отправки в порту Карачи, и если маршрут ввоза товаров изменится, многие из проблем страны будут решены.

Сахи Ахмад Пейман, депутат промышленной палаты Афганистана, сказал о влиянии изменения маршрута на снижение затрат: »Благодаря этой мере произойдёт значительное снижение затрат на транспортировку коммерческих и промышленных грузов, а также наше сырьё. В настоящее время в порту Карачи из-за загруженности этого маршрута оформление и транзит занимают много времени, и это влияет на наших потребителей на внутреннем рынке».

Товары поступают в Афганистан из Китая через порт Карачи в Пакистане, что, по данным торгово-инвестиционной палаты правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обходится очень дорого.

Хан Джан Алкозай, член совета торгово-инвестиционной палаты Афганистана, заявил, что если маршрут ввоза товаров будет изменён, это окажет положительное действие на экспорт и импорт Афганистана и снижение стоимости товаров.

Афганистан пытается ввозить товары по железным дорогам через пограничные пункты Хайратон (Узбекистан), Акина и Торгунди (Туркмения), также продолжаются усилия по максимальному задействованию железной дороги Хаф — Герат из Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в связи с единовременным повышением пакистанского налогового тарифа сотни грузовиков со свежими фруктами из Афганистана несколько дней простояли на границе.