Москва, , 14:42 — REGNUM Введение потолка цен некоторыми западными странами приведёт к мощной волне роста стоимости энергоресурсов — нефти и газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство финансов США опубликовало примерные рекомендации по соблюдению предлагаемого ограничения на российскую нефть. Если покупатели российской нефти будут сознательно уклоняться от ограничений, которые ввели США и их партнеры, для них предусмотрены денежные штрафы.

Штрафы распространятся и на транспортные компании, перевозящие нефть по неподтвержденным контрактам. По факту отслеживать нарушения санкций будет непросто.

Почти наверняка появятся какие-то контрабандные и полуконтрабандные схемы поставок нефти. Например, в Индонезии уже развита технология смешения разных сортов нефти, поэтому объемы экспорта из этого региона сейчас рекордно высокие. Президент Индонезии Джоко Видодо рассматривает возможность покупки российской нефти вместе с Индией и Китаем.

Обычно контрабанда — это несистемная вещь, которая процветает только тогда, когда она слабо влияет на общую ситуацию на рынке. Необычно большие объемы могут привлечь внимание и подвергнуть Индонезию санкциям США.

Как стало известно, Россия предложила Индии поставлять нефть с существенной скидкой, если страна откажется от поддержки инициативы стран G7 о введении потолка цен. Думаю, такое же предложение поступило сейчас и властям Индонезии.

Кремль угрожает сократить потоки нефти в любую страну, которая поддерживает ограничение цен на ее нефть. Все это говорит о том, что после текущей фазы снижения стоимости нефти надо готовиться к новой мощной волне роста цен, которую можно увидеть уже в конце 2022 года», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия может начать покапать нефть у России, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке.

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