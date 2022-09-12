Москва, 12 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Введение потолка цен некоторыми западными странами приведёт к мощной волне роста стоимости энергоресурсов — нефти и газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Министерство финансов США опубликовало примерные рекомендации по соблюдению предлагаемого ограничения на российскую нефть. Если покупатели российской нефти будут сознательно уклоняться от ограничений, которые ввели США и их партнеры, для них предусмотрены денежные штрафы.

Штрафы распространятся и на транспортные компании, перевозящие нефть по неподтвержденным контрактам. По факту отслеживать нарушения санкций будет непросто.

Почти наверняка появятся какие-то контрабандные и полуконтрабандные схемы поставок нефти. Например, в Индонезии уже развита технология смешения разных сортов нефти, поэтому объемы экспорта из этого региона сейчас рекордно высокие. Президент Индонезии Джоко Видодо рассматривает возможность покупки российской нефти вместе с Индией и Китаем.

Обычно контрабанда — это несистемная вещь, которая процветает только тогда, когда она слабо влияет на общую ситуацию на рынке. Необычно большие объемы могут привлечь внимание и подвергнуть Индонезию санкциям США.

Как стало известно, Россия предложила Индии поставлять нефть с существенной скидкой, если страна откажется от поддержки инициативы стран G7 о введении потолка цен. Думаю, такое же предложение поступило сейчас и властям Индонезии.

Кремль угрожает сократить потоки нефти в любую страну, которая поддерживает ограничение цен на ее нефть. Все это говорит о том, что после текущей фазы снижения стоимости нефти надо готовиться к новой мощной волне роста цен, которую можно увидеть уже в конце 2022 года», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия может начать покапать нефть у России, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке.

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