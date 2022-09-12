Москва, , 14:42 — REGNUM Более 1 млрд рублей привлекло Министерство спорта РФ по системе государственно-частного партнерства (ГЧП) на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Об этом 12 сентября заявил первый заместить министра спорта Азат Кадыров на заседании коллегии ведомства.

«Решить вопрос строительства инфраструктуры только за счет государства — задача не из легких в силу разных причин», — сказал Кадыров.

По его словам, наиболее востребованным и актуальным является развитие механизма ГЧП.

Так, общая стоимость строительства и реконструкции четырёх спортивных объектов составляет 2,8 млрд руб., из которых из федерального бюджета выделено 1,7 млрд руб. Таким образом, частные инвестиции составили около 1,1 млрд руб.