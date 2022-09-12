Москва, 12 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Динамика ключевых экономических показателей свидетельствует о том, что в экономике России постепенно происходит стабилизация и она выходит на траекторию роста. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Помесячная динамика ключевых показателей также же говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста», — сказал он.

Помимо того, глава Российского государства отметил, что отечественные предприятия в результате этого снова переходят на нормальный ритм работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации экономики России является неизбежным.