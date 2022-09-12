Москва, 12 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации неизбежен.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что постепенное сокращение расчетов в долларах постепенно поможет сформировать многополярную систему международных расчетов.

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