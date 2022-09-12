12 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Татьяна Титаева, Дарья Драй, , 19:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге после вынужденного перерыва на два пандемийных года по Невскому проспекту прошёл общегородской крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Как проходила возобновленная церемония, 12 сентября увидели корреспонденты ИА REGNUM.

Литургия в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Литургия в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Утро у православных жителей и гостей Петербурга началось с литургии в Казанском кафедральном соборе. Еще одна литургия позднее прошла в Александро-Невской лавре. Затем организаторы приступили к формированию колонны крестного хода.

Священнослужители перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужители перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужители перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Во главе колонны в два ряда выстроились священники. В руках почти у каждого были церковные знамёна и иконы. Также некоторые пришли на церемонию с кадилом и размахивали им, поэтому в воздухе пахло фимиамом.

Священнослужители перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужители перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Казаки перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Верующая перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужители перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Во главе колонны находился и депутат Государственной думы («Единая Россия») Виталий Милонов. Ранее он ежегодно участвовал в крестном ходе, облачившись в церковную одежду, поскольку прислуживает в храме в свободное от депутатских трудов время, не изменил себе и сейчас.

Виталий Милонов перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Виталий Милонов перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Виталий Милонов перед началом крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

После того как на звоннице Казанского собора раздался звон, колонна двинулась. Ей предстояло свернуть с Казанской улицы на Невский проспект и пройти по нему до площади Александра Невского. Там навстречу главному крестному ходу из лавры позднее двинулся малый крестный ход.

Священнослужители во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужители во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужитель во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо Милонова, в колонне также были представители властей Петербурга. После «головы» со священниками и представителями казачества шли вице-губернатор города Борис Пиотровский, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Были и депутаты городского парламента, например, руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник.

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на то, что 12 сентября — это рабочий день, желающих принять участие в церемонии оказалось немало. Среди участников, помимо прихожан городских и областных церквей и храмов, были спортивные и общественные организации. Среди них «Трезвая волна», «Волонтёрская рота» и другие.

Виталий Милонов во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужители во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Священнослужители во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Не остались в стороне и учебные заведения Петербурга. Кроме религиозных образовательных учреждений, к церемонии присоединились и вузы города. По Невскому проспекту прошли студенты из Северо-Западного института управления президентской академии (СЗИУ РАНХиГС), Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

Священнослужители во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Также в колонне можно было встретить представителей городских и областных округов. Крестным ходом по главной магистрали города прошли священнослужители и прихожане Выборгского, Кронштадтского, Гатчинского, Адмиралтейского, Красносельского, Калининского, Пушкинского, Петродворцового, Фрунзенского и других районов.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС) Александр Бельский во время крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

В шествии приняли участие люди всех возрастов. Некоторые родители пришли с маленькими детьми и колясками, были школьники, студенты, взрослые, пенсионеры и пожилые. Стоит отметить, что на крестный ход пришли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Церемония сопровождалась церковными песнопениями. А на пасхальное «Христос Воскресе» отвечали «Воистину Воскресе».

Священнослужители во время крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Православные несли церковные знамёна, кто-то пришёл со своими иконами. Также можно было увидеть изображения царской семьи Романовых, канонизированной РПЦ. Несмотря на разрешение пронести флаги РФ, ДНР и ЛНР, их не было, зато можно было встретить чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи. Запрет на использование флагов с политическими символами участники смогли обойти, надев одежду с такими элементами. Так, корреспондент ИА REGNUM заметил девушку с большим символом Z на груди в виде георгиевской ленточки.

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Для крестного хода утром в понедельник перекрыли центральные улицы. Главным образом, участок Невского проспекта от Казанской улицы вплоть до площади Александра Невского и примыкающие улицы на время прохождения колонны. К тому же в этом году организаторы оградили основную колонну от тротуаров металлическим забором. Из-за этого желающие присоединиться к шествию по ходу действия не смогли это сделать. Жители и гости города смогли лишь наблюдать за ограждениями, как идёт колонна. В этом году для обеспечения безопасности участники должны были пройти через рамки металлодетекторов.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС) Александр Бельский во время крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

По завершении церемонии общегородской крестный ход встретился с малым на площади Александра Невского. Там провели молебен. На установленную для концерта сцену доставили главную икону шествия — Казанской Божией Матери.

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий Дарья Драй © ИА REGNUM

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что, по данным вице-губернатор Бориса Пиотровского, в крестном ходе в Петербурге прошли 30 тыс. человек, при этом организаторы отправляли заявку на десять тысяч человек.