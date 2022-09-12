Москва, , 14:38 — REGNUM Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что Единый день голосования во Владимирской области прошел успешно, и принес хорошие результаты.

Павел Данилин Василий Иванов, ИА REGNUM

«Ситуация во Владимирской области была сложной. Своеобразная «электоральная травма» возникла еще с того момента, как Светлана Орлова не смогла найти общий язык с избирателями и элитами, потом ее сменил Владимир Сипягин, который долго не удержался в должности главы региона», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Но по итогам Единого дня голосования можно сказать, что эта «электоральная травма» преодолена. Эффективная работа в позиции временно исполняющего обязанности главы Владимирской области Александра Авдеева, а также хорошо проведенная избирательная кампания, смогли мобилизовать «лояльное большинство» «Единой России», и в целом жителей региона, и не только. Удалось собрать и весь пограничный союзный электорат. Это достойный результат системной работы Александра Авдеева в регионе с осени 2012 года. Конечно, треть электората поддержали его как члена команды президента РФ Владимира Путина. И это показывает, что население довольно тем, как работает Александр Авдеев, и его поддержкой со стороны президента», — продолжил политолог.

«Также следует отметить, что во время избирательной кампании были мобилизованы элиты региона, все элитные конфликты были заморожены. То есть, конструктивная работа Александра Авдеева налицо. И, конечно, вырос рейтинг партии «Единая Россия», сейчас он находится на уровне 50%, и он поддерживается авторитетом президента России и избранного губернатора», — = завершил совй комментарий Павел Данилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за избрание Александра Авдеева на должность губернатора Владимирской области в Единый день голосования отдали свои голоса 83,68% избирателей региона.