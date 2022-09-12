Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американский режиссёр Джеймс Ганн намекнул на появление Харли Квинн в исполнении Марго Робби в новом проекте DC. Об этом пишет портал Screen Rant.

Марго Робби в роли Харли Квинн Цитата х/ф «Отряд самоубийц», реж. Дэвид Эйер, 2016

Как признался постановщик, Робби обязательно вернётся к образу суперзлодейки в одном из будущих кинопроектов во вселенной DC. Ганн также допустил появление Харли Квинн во втором сезоне его авторского сериала «Миротворец», премьера которого намечена на 2023 год.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Харли Квинн появится в сиквеле «Джокера». Однако вместо Марго Робби образ героини воплотит певица Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта).

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