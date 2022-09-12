Вашингтон, 12 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Американский режиссёр Джеймс Ганн намекнул на появление Харли Квинн в исполнении Марго Робби в новом проекте DC. Об этом пишет портал Screen Rant.

Цитата х/ф «Отряд самоубийц», реж. Дэвид Эйер, 2016 Марго Робби в роли Харли Квинн

Как признался постановщик, Робби обязательно вернётся к образу суперзлодейки в одном из будущих кинопроектов во вселенной DC. Ганн также допустил появление Харли Квинн во втором сезоне его авторского сериала «Миротворец», премьера которого намечена на 2023 год.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Харли Квинн появится в сиквеле «Джокера». Однако вместо Марго Робби образ героини воплотит певица Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта).