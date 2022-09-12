Красногорск, , 14:37 — REGNUM С 12 сентября социальные учреждения Подмосковья стали подключать к теплу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

По его словам, на территории Подмосковья находится 8,5 тыс. социальных объектов. В часть из них уже начинает поступать тепло.

«Пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, социальные объекты мы начинаем подключать к теплу», — сказал Воробьев.

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