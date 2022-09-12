Красногорск, 12 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. С 12 сентября социальные учреждения Подмосковья стали подключать к теплу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

По его словам, на территории Подмосковья находится 8,5 тыс. социальных объектов. В часть из них уже начинает поступать тепло.

«Пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, социальные объекты мы начинаем подключать к теплу», — сказал Воробьев.