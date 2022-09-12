Липецк, 12 сентября 2022, 14:36 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы после появления в соцсетях сообщения об осквернении бюстов героев Великой Отечественной войны в городе Усмань Липецкой области. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России Липецкой области.
Как уточняется, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестные залили чёрной краской бюсты двух героев Великой Отечественной войны на Аллее героев.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.