Липецк, , 14:36 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы после появления в соцсетях сообщения об осквернении бюстов героев Великой Отечественной войны в городе Усмань Липецкой области. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России Липецкой области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Как уточняется, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестные залили чёрной краской бюсты двух героев Великой Отечественной войны на Аллее героев.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к повреждению объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.