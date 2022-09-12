Мюнхен, Германия, , 14:34 — REGNUM По данным известного научно-исследовательского института, экономику Германии в 2023 году ждет спад, так как резкий рост цен на энергоносители, вызванный прекращением поставок российского газа, снижает располагаемые доходы домохозяйств и потребители стараются сокращать расходы.

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Мюнхенский Институт экономических исследований (Ifo) предупредил, что резкий рост цен на электричество и газ «сеет хаос» в экономике Германии и в следующем году приведет к снижению ВВП на 0,3%, тогда как в 2022 году рост составит 1,6%.

Основной причиной ожидаемого падения производства станет «снижение частных потребительских расходов», вызванное тем, что поставщики энергии «существенно скорректируют свои цены на электричество и газ в свете высоких закупочных расходов, особенно в начале 2023 года», заявили специалисты Ifo.

Берлинское правительство объявило о пакете помощи в размере 65 млрд евро с целью смягчить воздействие энергетического кризиса на население, но в институте полагают, что это «не сможет компенсировать» удар, который кризис нанесет по располагаемым доходам домохозяйств, которые, по прогнозам, резко сократятся.

Инфляция в Германии в среднем составит 9,3% в следующем году. Также Ifo прогнозирует, что рост потребительских цен достигнет пика в 11% в первом квартале 2023 года.

На прошлой неделе Кильский институт мировой экономики снизил свой прогноз по ВВП Германии на 2023 год на 4 процентных пункта до минус 0,7% и предупредил, что, учитывая «высокие ввозные цены на энергоносители, на Германию катится экономическая лавина».

По данным Всемирного банка, крупнейшая экономика Европы сократилась на 4,6% после пандемии коронавируса в 2020 году, но восстановилась в прошлом году, показав рост на 2,9%. Однако за три месяца с апреля по июнь экономика Германии стагнировала по сравнению с предыдущим кварталом.

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