Москва, , 14:33 — REGNUM Решение Индонезии о покупке российской нефти имеет очевидный коммерческий смысл, но сулит трения с Западом и Европой, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Индонезия

«Трения могут произойти, потому что любая покупка российской сырой нефти, вероятно, привлечет внимание регулирующих органов США и может подвергнуть индонезийскую государственную компанию вторичным санкциям. В связи с этим обсуждаются схемы оплаты, которые могут пройти через Индию.

На данный момент Россия связалась с несколькими азиатскими странами, чтобы обсудить возможные долгосрочные контракты на нефть по сниженным ценам. Предварительные переговоры говорят о предоставлении покупателям скидок вплоть до 35%.

Посредством долгосрочных контрактов в азиатском регионе Россия пытается найти покупателей на замену нефти, которую она в настоящее время продает в Европу. В настоящее время США планируют ограничить цены на российскую нефть чуть выше предельных издержек производства, что позволит максимально сократить доходы РФ от экспорта энергоносителей.

Поэтому Россия хочет переориентировать свой энергетический рынок с Европы на Азию. Это хорошая новость для данного региона и страдающих от дефицита энергоносителей.

Решение Индонезии также говорит о более широком двойственном отношении не западного мира к России. Если Индонезия присоединится к Индии и Китаю, это поможет России компенсировать потери от сокращения поставок в Европу.

Покупки Pertamina, если произойдут, то продемонстрируют, что, несмотря на все накопленное экономическое влияние развитых демократических стран, полностью отрезать Россию от мейнстрима мировой экономики та ещё серьезная политическая задача», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти для сдерживания цен на энергоносители на внутреннем рынке.