Салехард, 12 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе на 12 сентября в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) значатся 62 недостроя, в том числе 48 жилых, по которым с гражданами заключены договоры долевого участия. Об этом говорилось на совещании под руководством полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Из ЕРПО 31 августа исключён долгострой в городе Тарко-Сале. Таким образом, на Ямале не осталось долгостроев.

«Ямал стал вторым, после Тюменской области, регионом, который выполнил поручение главы государства: теперь здесь больше нет долгостроев. Однако основная работа впереди. Нужно не допустить появления новых проблемных объектов. Для этого необходим постоянный контроль за ходом строительства и оперативная реакция на возникающие трудности», — подчеркнул Владимир Якушев.

Отмечается, что в Курганской области получено разрешение на строительство последнего объекта из ЕРПО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ХМАО находится 15 проблемных жилищных объектов.