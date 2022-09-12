Казань, , 14:33 — REGNUM В начале недели на погоду в Татарии будет влиять антициклон. В ночь на 13 сентября ожидаются заморозки на почве и в воздухе до —1…—3 °С. Со среды, 14 сентября, начнутся дожди, температура немного повысится, сообщает 12 сентября региональное управление Гидрометцентра.

В парке осенью Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь на вторник, 13 сентября, на периферии антициклона, температура воздуха в республике составит +1…+6 °С, местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до минус 2 градусов, днем потеплеет до +18 °С. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман.

14-15 сентября с отходом антициклона погода изменится. Облаков станет больше, пройдут дожди. 15 сентября усилится юго-восточный ветер до 20 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит около 10 градусов тепла, днем — до +19 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября местами по Иркутской области ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра 17-22 м/с, грозы, ночью в Казачинско-Ленском районе пройдут сильные дожди.

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