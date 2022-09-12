София, 12 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили о намерении отключить основные мощности крупнейшей региональной теплоэлектростанции — «Марица-3» в Хасковской области на юге страны. Об этом 12 сентября сообщает БНР.

Media.defense.gov Выбросы в атмосферу

По предварительным данным, предполагаемая остановка главных котельных структуры вызвана требованиями Инспекцией по вопросам экологии и водных ресурсов Болгарии (ИВЭВР). Ранее специалисты ИВЭВР констатировали сильный выброс этой ТЭС вредных веществ в атмосферу.

Предполагается, что санкционные меры в отношении «Марицы-3» будут действовать в течение нескольких дней.

Напомним, ТЭС «Марица-3» обеспечивает энергией главные районы Южной Болгарии и часть территории Греции.