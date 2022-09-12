Красноярск, , 14:32 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели двух девушек-подростков возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Сообщение о гибели 16-летней и 17-летней девушек поступило в следственные органы 10 сентября. Их тела обнаружили в квартире на улице Воронова. Ещё одну 16-летнюю девушку — хозяйку квартиры — доставили в медучреждение с признаками отравления.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Предварительно установлено, что 10 сентября девочки пришли в квартиру к своей 16-летней подруге, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Для установления причин произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале житель Тарко-Сале спас 13-летнего мальчика, найденного на детской площадке в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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