Москва, 12 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Процесс дедолларизации экономики России является неизбежным. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил российский лидер, говоря о бюджетных проектировках, приоритетом для властей России в этом вопросе является сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости.

«Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры — чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать «подушку безопасности», как её создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что России удаётся справляться со внешним давлением, западная тактика блицкрига против неё не сработала.