Анкара, , 14:32 — REGNUM Турецкое правительство депортировало обратно в Афганистан около 1500 афганских беженцев.

Афганские беженцы Hashoo Foundation USA

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», иммиграционное управление министерства внутренних дел Турции сообщило, что со 2 по 8 сентября вернуло на родину 3038 нелегальных просителей убежища.

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Согласно сообщению департамента иммиграции Турции, из них 1492 человека прибыли из Афганистана. Также 448 человек являются гражданами Пакистана и ещё 1098 человек являются гражданами других стран.

Отмечается, что число нелегальных просителей убежища, депортированных из Турции с начала текущего года, достигло 78 716 человек. за этот же период власти Анкары предотвратили въезд в свою страну 209 318 нелегальных иммигрантов.