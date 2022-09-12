Самара, , 14:38 — REGNUM Более 1120 новобрачных создали семью за время проведения фестиваля национальных свадеб в Самарской области. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Свадьба Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что этот фестиваль в регионе отмечается ежегодно в преддверии празднования Дня народов и национальных культур. В 2022 году в рамках фестиваля организаторы провели тематические торжественные государственные регистрации заключения брака и церемонии поздравления с юбилеем супружеской жизни.

Отмечается, что за время проведения фестиваля в текущем году семью создали более 1 120 новобрачных.

«Для молодожёнов прозвучали свадебные русские, татарские и армянские народные песни», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году фестиваль национальных свадеб проходил в регионе с 1 по 10 сентября.