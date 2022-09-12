Нью-Йорк, США, , 14:30 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев перестал быть первой ракеткой мира и опустился на четвёртую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 12 сентября сообщается на сайте организации.

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

На первое место впервые в своей карьере поднялся 19-летний испанец Карлос Алькарас, который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). Вторую позицию занял 23-летний норвежец Каспер Рууд, проигравший Алькарасу в финале турнира.

Третье место в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль, дошедший до четвёртого круга US Open. Даниил Медведев прекратил выступление на турнире также на стадии 1/8 финала. Дошедший до полуфинала Карен Хачанов поднялся на 18-ю строчку рейтинга ATP.

Рейтинг ATP от 12 сентября:

Карлос Алькарас (Испания) — 6740. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. Даниил Медведев (Россия) — 5065. Александр Зверев (Германия) — 5040. Стефанос Циципас (Греция) — 4810. Новак Джокович (Сербия) — 3570. Кэмерон Норри (Британия) — 3550. Андрей Рублёв (Россия) — 3390. Хуберт Хуркач (Польша) — 3355.

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