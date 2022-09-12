Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев перестал быть первой ракеткой мира и опустился на четвёртую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 12 сентября сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

На первое место впервые в своей карьере поднялся 19-летний испанец Карлос Алькарас, который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). Вторую позицию занял 23-летний норвежец Каспер Рууд, проигравший Алькарасу в финале турнира.

Третье место в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль, дошедший до четвёртого круга US Open. Даниил Медведев прекратил выступление на турнире также на стадии 1/8 финала. Дошедший до полуфинала Карен Хачанов поднялся на 18-ю строчку рейтинга ATP.

Рейтинг ATP от 12 сентября: