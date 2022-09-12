Даниил Медведев перестал быть первой ракеткой мира
Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев перестал быть первой ракеткой мира и опустился на четвёртую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 12 сентября сообщается на сайте организации.
На первое место впервые в своей карьере поднялся 19-летний испанец Карлос Алькарас, который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). Вторую позицию занял 23-летний норвежец Каспер Рууд, проигравший Алькарасу в финале турнира.
Третье место в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль, дошедший до четвёртого круга US Open. Даниил Медведев прекратил выступление на турнире также на стадии 1/8 финала. Дошедший до полуфинала Карен Хачанов поднялся на 18-ю строчку рейтинга ATP.
Рейтинг ATP от 12 сентября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6740.
Каспер Рууд (Норвегия) — 5850.
Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
Даниил Медведев (Россия) — 5065.
Александр Зверев (Германия) — 5040.
Стефанос Циципас (Греция) — 4810.
Новак Джокович (Сербия) — 3570.
Кэмерон Норри (Британия) — 3550.
Андрей Рублёв (Россия) — 3390.
Хуберт Хуркач (Польша) — 3355.