Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев перестал быть первой ракеткой мира и опустился на четвёртую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 12 сентября сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Даниил Медведев (Россия)

На первое место впервые в своей карьере поднялся 19-летний испанец Карлос Алькарас, который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). Вторую позицию занял 23-летний норвежец Каспер Рууд, проигравший Алькарасу в финале турнира.

Третье место в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль, дошедший до четвёртого круга US Open. Даниил Медведев прекратил выступление на турнире также на стадии 1/8 финала. Дошедший до полуфинала Карен Хачанов поднялся на 18-ю строчку рейтинга ATP.

Рейтинг ATP от 12 сентября:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740.

  2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850.

  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

  4. Даниил Медведев (Россия) — 5065.

  5. Александр Зверев (Германия) — 5040.

  6. Стефанос Циципас (Греция) — 4810.

  7. Новак Джокович (Сербия) — 3570.

  8. Кэмерон Норри (Британия) — 3550.

  9. Андрей Рублёв (Россия) — 3390.

  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3355.